Bloomberg: конгресс США не может договориться по санкциям против России
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Об этом информирует агентство Bloomberg.
Как отмечается, для того, чтобы законопроект был принят, демократам необходима поддержка республиканцев.
По информации агентства, республиканцы не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что санкции — особенно наиболее жёсткие — могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину.
Представители республиканской партии подчёркивают, что США должны задействовать эти меры превентивно, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и «наказать» Россию за уже предпринятые действия.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых санкций против России.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обладает инструментами для внедрения болезненных для России санкций, однако предпочёл бы их не вводить.