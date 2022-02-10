Bloomberg: конгресс США не может договориться по санкциям против России

Конгресс США столкнулся с проблемой нехватки времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России в случае эскалации напряжённости вокруг Украины.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Как отмечается, для того, чтобы законопроект был принят, демократам необходима поддержка республиканцев.

По информации агентства, республиканцы не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что санкции — особенно наиболее жёсткие — могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину.

Представители республиканской партии подчёркивают, что США должны задействовать эти меры превентивно, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и «наказать» Россию за уже предпринятые действия.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские конгрессмены и сенаторы соревнуются друг с другом в вопросе придумывания новых санкций против России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обладает инструментами для внедрения болезненных для России санкций, однако предпочёл бы их не вводить.