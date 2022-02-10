Посол России Мешков посоветовал французским коллегам присмотреться к истории с DW

Французским партнёрам стоит внимательнее присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс», — цитирует РИА Новости Мешкова.

Он подчеркнул, что дискриминация российских СМИ во Франции совершенно недопустима.

«Я ничего не имел в виду. Я говорю о том, что надо относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях в стране», — добавил дипломат.

По его словам, ситуация во Франции не такая, как в Германии.

Мешков отметил, что «политика санкций против СМИ — это не путь России, но в каких-то случаях уже наступает предел, который требует взаимности».

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, на сайте и в приложении RT, а также на платформе «Одиссей».

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.