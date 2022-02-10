Британия приведёт в готовность около тысячи военных на случай «гуманитарного кризиса»
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«Премьер-министр объявляет, что ещё 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил о намерении властей Британии увеличить на 350 человек численность военного контингента в Польше.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США.
5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.