Британия приведёт в готовность около тысячи военных на случай «гуманитарного кризиса»

Великобритания приведёт в готовность ещё 1 тысячу военных для поддержки НАТО и союзников на восточном фланге в случае «гуманитарного кризиса». Об этом сообщили в пресс-службе британского кабмина.

«Премьер-министр объявляет, что ещё 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил о намерении властей Британии увеличить на 350 человек численность военного контингента в Польше.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США.

5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.