Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о планах увеличить военный контингент в Польше
- ©Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket
- Gettyimages.ru
Об этом информирует Sky News.
Он назвал Польшу одним из старейших союзников Британии в Европе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США.
5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.