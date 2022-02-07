Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о планах увеличить военный контингент в Польше

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Глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил о намерении властей Британии увеличить на 350 человек численность военного контингента в Польше.
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о планах увеличить военный контингент в Польше
  • ©Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Sky News.

Он назвал Польшу одним из старейших союзников Британии в Европе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США

5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.

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