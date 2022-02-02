Псаки: ряд стран НАТО намерены отправить дополнительные силы на восток Европы

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Ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки: ряд стран НАТО намерены отправить дополнительные силы на восток Европы
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«Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды намерены разместить дополнительные силы для усиления восточного фланга НАТО», — рассказала Псаки.

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».

В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.

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