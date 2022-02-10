Генконсул России Овсянников: в консульстве в Нью-Йорке работают всего пять человек

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В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые работают всего пять человек, в январе число сотрудников сократилось более чем в два раза. Об этом сообщил российский генконсул Сергей Овсянников.
Генконсул России Овсянников: в консульстве в Нью-Йорке работают всего пять человек
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«У нас действительно работают четыре сотрудника (не считая консула. — RT). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — цитирует РИА Новости Овсянникова. 

По его словам, раньше в консульстве было 12 дипломатов.

Он также подчеркнул, что «впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что является вопиющим фактом».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров договорились активизировать работу по снятию напряжённости в деятельности диппредставительств двух стран.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.

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