Лавров и Блинкен договорились об активизации работы по нормализации деятельности дипмиссий

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров договорились активировать работу по снятию напряжённости в работе диппредставительств двух стран.

РИА Новости

Соответствующая информация приводится на сайте российского МИД. «В ходе рассмотрения двусторонней повестки дня министр (Лавров. — RT) обозначил неприемлемость деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США», — говорится в сообщении. Как уточняется, стороны договорились «активизировать поиск путей снятия этих «раздражителей». Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.