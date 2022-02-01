Лавров и Блинкен договорились об активизации работы по нормализации деятельности дипмиссий
- РИА Новости
Соответствующая информация приводится на сайте российского МИД.
«В ходе рассмотрения двусторонней повестки дня министр (Лавров. — RT) обозначил неприемлемость деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США», — говорится в сообщении.
Как уточняется, стороны договорились «активизировать поиск путей снятия этих «раздражителей».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.