Посол Антонов рассказал, что США не отказались от угроз его выдворения
- globallookpress.com
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», — сообщил дипломат журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если «хамство будет продолжаться», то у Москвы есть «резервы», чтобы «по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».