Посол Антонов рассказал, что США не отказались от угроз его выдворения

Белый дом в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий до сих пор не отказался от варианта понижения уровня дипломатического присутствия России в США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», — сообщил дипломат журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал этот прецедент серьёзной угрозой.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что если «хамство будет продолжаться», то у Москвы есть «резервы», чтобы «по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».