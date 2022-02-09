В кабмине ФРГ заявили о необходимости прогресса в реализации Минских соглашений

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В кабмине ФРГ подтвердили проведение встречи советников нормандского формата 10 февраля в Берлине и подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации Минских соглашений.
В кабмине ФРГ заявили о необходимости прогресса в реализации Минских соглашений
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Я могу подтвердить, что завтра будет встреча представителей нормандского формата на уровне советников в Берлине... Нам нужен прогресс в реализации Минских соглашений», — приводит ТАСС слова официального представителя правительства Германии.

В Кремле ранее отметили, что не услышали по итогам переговоров президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона тезисов о готовности выполнять Минские соглашения Киевом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда в совместном заявлении по итогам переговоров отметили поддержку усилий по реализации Минских соглашений в нормандском формате.

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