Moody’s проанализировало возможные санкции против России при эскалации вокруг Украины

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Рейтинговое агентство Moody's проанализировало возможные санкции против России при эскалации вокруг Украины.
Moody’s проанализировало возможные санкции против России при эскалации вокруг Украины
  • © AP Photo/Mark Lennihan

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции обзор агентства.

Отмечается, что агентство в рамках базового сценария не верит в возможность эскалации ситуации вокруг Украины. Если же подобное произойдёт, то специалисты проанализировали три основные санкционные меры, которые могут ввести США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, отключение банков России от SWIFT и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN.

По мнению агентства, даже при самом экстремальном сценарии, когда все нерезиденты полностью выйдут из российского валютного и рублевого госдолга, российские банки смогут поглотить возросший объём предложения госбумаг.

Что касается отключения от SWIFT, то это не приведёт к прекращению трансграничных российских платежей, хотя банкам и придётся искать альтернативные способы платежей. При этом отмечается, что хоть российская сторона и развивает собственную систему СПФС, представительство иностранных банков в ней остаётся незначительным.

Включение же российских госбанков в список SDN аналитики считают самой негативной мерой, так как это приведёт к тому, что даже неамериканские контрагенты российских банков столкнутся с тем, что им придётся следовать санкциям США.

Комбинация этих санкций может привести к тому, что могут возникнуть сложности с платежами, в том числе по суверенному долгу.

Отдельно Moody's добавляет, что негативно на российскую экономику могут повлиять инициативы США по блокированию технологичного экспорта в Россию. Это отразится на темпах модернизации экономики и поддержки дальнейшей диверсификации экспорта страны.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Украины.

В апреле 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от платёжных систем, которые контролируются западными странами.

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