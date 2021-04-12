Лавров заявил о работе России над отказом от западных платёжных систем

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Россия активно занимается отказом от контролируемых Западом платёжных систем, заявил в беседе с агентством IRNA глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о работе России над отказом от западных платёжных систем
  • Reuters

Текст интервью опубликован на официальном сайте МИД России.

«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что речь идёт о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчётам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказ от использования контролируемых Западом международных платёжных систем».

«В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнёрами», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.

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