Агентство Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Украины

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Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Украины.
Агентство Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Украины
  • ©Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт агентства.

Отмечается, что рейтинг ухудшился с «положительного» до «стабильного», при этом Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне «В».

«Ожидание более длительного периода обострения напряжённости в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования», - говорится в отчёте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики Украине нужно $4—5 млрд.

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