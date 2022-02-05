Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Украины.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт агентства.

Отмечается, что рейтинг ухудшился с «положительного» до «стабильного», при этом Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне «В».

«Ожидание более длительного периода обострения напряжённости в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования», - говорится в отчёте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики Украине нужно $4—5 млрд.