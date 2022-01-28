Зеленский: для стабилизации экономики Украине нужно $4—5 млрд

Украине нужно по меньшей мере $4—5 млрд для стабилизации экономики, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что на меньшую сумму не рассчитывает.

«Для стабилизации нашей экономики мы потратим около, я считаю, $4—5 млрд. На меньшую цифру я и не рассчитываю. Именно такая сумма нам очень нужна», — сказал Зеленский во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук, Киев ожидает примерно $47 млн от стран Запада для восстановления Донбасса из специально созданного фонда помощи Украине.

Также Европейская комиссия анонсировала новый пакет финансовой поддержки Украины в размере €1,2 млрд. Пакет мер будет состоять из экстренного кредита и грантов.