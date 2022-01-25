Киев ожидает от стран Запада помощи в размере $47 млн на восстановление Донбасса

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Киев ожидает примерно $47 млн от стран Запада для восстановления Донбасса из специально созданного фонда помощи Украине. Об этом сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Киев ожидает от стран Запада помощи в размере $47 млн на восстановление Донбасса
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«Подписание соглашения должно состояться 31 января. США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция хотят помогать, но именно в качестве партнёров», — сказала Верещук.

Речь идёт о создании международного фонда «Партнёрство за сильную Украину», стоимость которого, по словам Верещук, составляет £35 млн, которые будут выделяться в течение трёх лет.

Накануне Европейская комиссия анонсировала новый пакет финансовой поддержки Украины в размере €1,2 млрд. Пакет мер будет состоять из экстренного кредита и грантов.

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