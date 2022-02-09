Посол России в САР Ефимов: коалиция во главе с США должна покинуть Сирию

Международная коалиция во главе с США должна покинуть Сирию, так как не имеет правовых оснований находиться на территории государства, заявил посол России в САР Александр Ефимов.

«Присутствие в Сирии сил так называемой международной коалиции во главе с США не имеет правовых оснований... и должно быть незамедлительно прекращено. Тем более что с задачей борьбы с терроризмом в Сирии США явно не справляются», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, обеспокоенность также вызывает «серая зона» Эт-Танфа, где действуют боевики группировки «Магавир ас-Саура». Ефимов подчеркнул, что террористов не разделяют на «плохих и хороших».

«Чем дольше американцы будут здесь оставаться, тем мощнее может оказаться закладываемая ими «бомба замедленного действия», — сказал он.

Посол отметил, что незаконное присутствие США на северо-востоке САР мешает ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Как заявили 26 февраля 2021 года в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.