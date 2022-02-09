В Литве заявили о решении Нидерландов увеличить участие в сводном батальоне НАТО

Короткая ссылка
Власти Нидерландов приняли решение увеличить участие в дислоцированном на территории Литвы сводном батальоне НАТО передового базирования. Об этом заявил глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.
В Литве заявили о решении Нидерландов увеличить участие в сводном батальоне НАТО
  • ©Helene Wiesenhaan/BSR Agency/Getty Images

«Правительство Нидерландов приняло решение о продолжении своего участия в миссии в Литве сводного батальона НАТО передового базирования и о направлении в его состав дополнительного контингента», — цитирует его ТАСС.

До недавних пор Нидерланды направляли по 270 военнослужащих, теперь это число увеличится до 300.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания своих вооружённых сил на востоке.

Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, отметив, что расширение географии альянса не способствует глобальной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить