В Литве заявили о решении Нидерландов увеличить участие в сводном батальоне НАТО

Власти Нидерландов приняли решение увеличить участие в дислоцированном на территории Литвы сводном батальоне НАТО передового базирования. Об этом заявил глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

«Правительство Нидерландов приняло решение о продолжении своего участия в миссии в Литве сводного батальона НАТО передового базирования и о направлении в его состав дополнительного контингента», — цитирует его ТАСС.

До недавних пор Нидерланды направляли по 270 военнослужащих, теперь это число увеличится до 300.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания своих вооружённых сил на востоке.

Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, отметив, что расширение географии альянса не способствует глобальной безопасности.