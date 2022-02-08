Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны

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Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, отметив, что расширение географии альянса не способствует глобальной безопасности.
Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны
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  • © Karin Slade

Об этом говорится в заявлении официального представительства КНР в ЕС.

Отмечается, что НАТО спустя 30 лет после окончания холодной войны продолжает расширение своей географии и диапазона операций, а также занимается блоковой политикой и конфронтацией.

В Китае подчеркнули, что «это не способствует глобальной безопасности и стабильности».

«Мы призываем НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

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