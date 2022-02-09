В ВОЗ призвали выделить $16 млрд для обеспечения бедных стран вакцинами от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высоким уровнем доходов населения выделить $16 млрд для приобретения вакцин от коронавируса, тестов и средств индивидуальной защиты для стран с низким и средним уровнем доходов.
В ВОЗ призвали выделить $16 млрд для обеспечения бедных стран вакцинами от коронавируса
  • РИА Новости

Отмечается, что дополнительное финансирование требуется для работы программы ACT-Accelerator.

«Поскольку значительная часть населения планеты всё ещё не может пройти вакцинацию, тестирование или лечение, правительствам срочно требуется $16 млрд в виде грантов для финансирования работы агентств ACT-Accelerator», — говорится в релизе ВОЗ.

Соответствующие финансовые вливания пойдут на закупку необходимых средств для борьбы COVID-19 для их дальнейшей передачи нуждающимся странам.

В сентябре CША и Евросоюз запустили партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии.

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