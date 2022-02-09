В ВОЗ призвали выделить $16 млрд для обеспечения бедных стран вакцинами от коронавируса
- РИА Новости
Отмечается, что дополнительное финансирование требуется для работы программы ACT-Accelerator.
«Поскольку значительная часть населения планеты всё ещё не может пройти вакцинацию, тестирование или лечение, правительствам срочно требуется $16 млрд в виде грантов для финансирования работы агентств ACT-Accelerator», — говорится в релизе ВОЗ.
Соответствующие финансовые вливания пойдут на закупку необходимых средств для борьбы COVID-19 для их дальнейшей передачи нуждающимся странам.
В сентябре CША и Евросоюз запустили партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии.