Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии

Короткая ссылка
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ввергла в нищету более 100 млн человек, более 4 млрд человек практически не имеют социальной поддержки. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии
  • AP
  • © John Minchillo

«Пандемия ввергла в нищету более 100 млн человек. Более 4 млрд человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются», — цитирует РИА Новости Гутерреша. 

По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам.

Он призвал увеличить объём инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление.

Ранее Гутерреш заявил, что в настоящий момент мир находится «на краю бездны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить