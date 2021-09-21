Генсек ООН заявил, что мир находится «на краю бездны»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент мир находится «на краю бездны».

Об этом он сказал во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я здесь, чтобы поднять тревогу: мир должен очнуться. Мы на краю бездны и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда не находился в состоянии такой угрозы, а также не был так разобщён», — цитирует его ТАСС.

По его словам, мир в настоящий момент сталкивается с пандемией коронавируса, увеличивающимся неравенством, климатическим кризисом, конфликтами в ряде стран и т. д.

Ранее Гутерреш заявил, что мир движется к катастрофе из-за потепления климата.