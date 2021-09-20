Гутерреш заявил о движении мира к катастрофе из-за потепления климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир движется к катастрофе из-за потепления климата.

«Мир движется к катастрофе — потеплению на 2,7 °C вместо 1,5 °C, как все ранее договорились ограничить... Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 °C станет катастрофой. Для того чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 °C, нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — цитирует его ТАСС.

При этом Генсекретарь отметил, что страны мира, наоборот, движутся к увеличению к 2030 году выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата.