Гутерреш заявил о движении мира к катастрофе из-за потепления климата

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир движется к катастрофе из-за потепления климата.
Гутерреш заявил о движении мира к катастрофе из-за потепления климата
  • Reuters

«Мир движется к катастрофе — потеплению на 2,7 °C вместо 1,5 °C, как все ранее договорились ограничить... Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 °C станет катастрофой. Для того чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 °C, нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — цитирует его ТАСС.

При этом Генсекретарь отметил, что страны мира, наоборот, движутся к увеличению к 2030 году выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить