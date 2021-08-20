Представители стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве по вопросам климата

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Представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Представители стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве по вопросам климата
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Мы вчера договорились об очень важной рабочей группе — по климатической повестке. Очень важно, чтобы все вызовы, которые сегодня перед нами стоят, были не просто обсуждены, а была бы выработана стратегия Союза по дальнейшему продвижению климатической повестки», — приводит ТАСС слова российского премьера.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил об уязвимости человечества и призвал страны действовать сообща.

Также руководители космических агентств БРИКС 18 августа подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными. Это будет способствовать решению таких проблем, как изменение климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф».

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