Представители стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве по вопросам климата

Представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублённом сотрудничестве по вопросам климата, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы вчера договорились об очень важной рабочей группе — по климатической повестке. Очень важно, чтобы все вызовы, которые сегодня перед нами стоят, были не просто обсуждены, а была бы выработана стратегия Союза по дальнейшему продвижению климатической повестки», — приводит ТАСС слова российского премьера.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил об уязвимости человечества и призвал страны действовать сообща.

Также руководители космических агентств БРИКС 18 августа подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными. Это будет способствовать решению таких проблем, как изменение климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф».