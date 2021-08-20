Представители стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве по вопросам климата
- РИА Новости
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«Мы вчера договорились об очень важной рабочей группе — по климатической повестке. Очень важно, чтобы все вызовы, которые сегодня перед нами стоят, были не просто обсуждены, а была бы выработана стратегия Союза по дальнейшему продвижению климатической повестки», — приводит ТАСС слова российского премьера.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил об уязвимости человечества и призвал страны действовать сообща.
Также руководители космических агентств БРИКС 18 августа подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными. Это будет способствовать решению таких проблем, как изменение климата, охране окружающей среды и ликвидации последствий природных техногенных катастроф».