Глава ВОЗ заявил об уязвимости человечества

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уязвимости человечества.

По его мнению, «момент крайней уязвимости» человечества связан не только с COVID-19, но и с различными чрезвычайными ситуациями.

«По правде говоря, я никогда не видел, чтобы так много чрезвычайных происшествий случалось одновременно. Нынешний момент истории характеризуется крайней уязвимостью... Климатический кризис, стихийные бедствия, конфликты и пандемия COVID-19 толкают гуманитарную систему к её абсолютному пределу — и ещё дальше», — цитирует его ТАСС.

Как отметил глава ВОЗ, в этой ситуации «странам, которые имели искушение перейти к изоляции, лучше было бы действовать совместно друг с другом».

Ранее Гебрейесус высказался о ситуации с распространением штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.

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