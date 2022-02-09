Рябков: Россия не ставит для себя сроков для ответов США и НАТО о гарантиях безопасности

Россия не ставит перед собой внутренних сроков, когда планирует ответить США И НАТО по гарантиям безопасности, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Президент примет решение. Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, осуществляются контакты по разным линиям, в том числе на высшем уровне — каждый день ведутся важные переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.