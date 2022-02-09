Рябков: Россия не ставит для себя сроков для ответов США и НАТО о гарантиях безопасности

Короткая ссылка
Россия не ставит перед собой внутренних сроков, когда планирует ответить США И НАТО по гарантиям безопасности, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия не ставит для себя сроков для ответов США и НАТО о гарантиях безопасности
  • РИА Новости

«Президент примет решение. Говорить о том, что мы какой-то график поставили для себя, наверное, неправильно», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, осуществляются контакты по разным линиям, в том числе на высшем уровне — каждый день ведутся важные переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить