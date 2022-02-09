Чижов назвал ситуацию в отношениях между Россией и ЕС слишком экзальтированной

Ситуация в отношениях между Россией и Евросоюзом слишком экзальтированная, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

«На сегодняшний день ситуация в отношениях России и Евросоюза слишком экзальтирована. Хор тех, кто видит российскую агрессию там, где её нет и быть не может, своей громкостью — не скажу, что многочисленностью, — влияет на общую ситуацию», — сказал он РИА Новости.

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин ранее вместе с группой коллег внёс на рассмотрение конгресса проект резолюции, в которой приветствуется «мужество» прибалтийских государств, проявляемое ими в борьбе с «российской агрессией».

В мае глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, почему позиция прибалтийских республик и США напоминает ему дворовое хулиганство.