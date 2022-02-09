Небензя: постпредство России при ООН испытывает трудности из-за визовых вопросов с США

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Российская миссия при Организации Объединённых Наций (ООН) испытывает трудности из-за неурегулированности визовых вопросов с США. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Конечно, у нас серьёзные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьёзные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников», — приводит слова Небензи ТАСС.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.

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