Посольство России: США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности

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В российском посольстве в Вашингтоне приветствовали тот факт, что Соединённые Штаты «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности.
Посольство России: США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — говорится в заявлении посольства в Facebook.

При этом в российском посольстве отметили, что власти США по-прежнему однобоко интерпретируют концепцию неделимой безопасности.

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», — заявили в ведомстве.

1 февраля МИД России опубликовал послание главы МИД России Сергея Лаврова о неделимости безопасности западным коллегам.

Позднее Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности.

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