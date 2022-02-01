Лавров заявил Блинкену, что Россия не даст США «замотать» вопрос неделимости безопасности
- РИА Новости
«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу».
По словам Лаврова, «Тони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора».
«Посмотрим, как пойдут дела», — добавил министр.
Как пояснил Сергей Лавров, Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности и проигнорировать документы, не допускающие укрепление собственной безопасности за счёт безопасности других стран.
Он отметил, что в отдельном послании всем министрам иностранных дел ОБСЕ подробно изложил позицию Москвы на этот счёт.