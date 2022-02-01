Лавров заявил Блинкену, что Россия не даст США «замотать» вопрос неделимости безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности.

«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу».

По словам Лаврова, «Тони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора».

«Посмотрим, как пойдут дела», — добавил министр.

Как пояснил Сергей Лавров, Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности и проигнорировать документы, не допускающие укрепление собственной безопасности за счёт безопасности других стран.

Он отметил, что в отдельном послании всем министрам иностранных дел ОБСЕ подробно изложил позицию Москвы на этот счёт.