Лавров заявил Блинкену, что Россия не даст США «замотать» вопрос неделимости безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва не позволит «замотать» тему неделимости безопасности.
Лавров заявил Блинкену, что Россия не даст США «замотать» вопрос неделимости безопасности
  • РИА Новости

«Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену, что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном разговоре и честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу».

По словам Лаврова, «Тони Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора».

«Посмотрим, как пойдут дела», — добавил министр.

Как пояснил Сергей Лавров, Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности и проигнорировать документы, не допускающие укрепление собственной безопасности за счёт безопасности других стран.

Он отметил, что в отдельном послании всем министрам иностранных дел ОБСЕ подробно изложил позицию Москвы на этот счёт.

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