Сенат США утвердил Эми Гатмэнн на пост американского посла в Германии
Сенаторы Соединённых Штатов утвердили Эми Гатмэнн на пост американского посла в Германии.
- Gettyimages.ru
- © Jon Hicks
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сената.
Кандидатуру Гатмэнн поддержали 54 законодателя, против высказались 42 сенатора.
В октябре сенаторы США утвердили назначение Джеффа Флейка на должность американского посла в Турции.
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