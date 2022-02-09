Сенат США утвердил Эми Гатмэнн на пост американского посла в Германии

Сенаторы Соединённых Штатов утвердили Эми Гатмэнн на пост американского посла в Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сената.

Кандидатуру Гатмэнн поддержали 54 законодателя, против высказались 42 сенатора.

В октябре сенаторы США утвердили назначение Джеффа Флейка на должность американского посла в Турции.