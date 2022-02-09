Генсек НАТО Столтенберг заявил о намерении найти политическое решение конфликта с Россией

НАТО нацелено на поиск политического решения конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью сербскому каналу «Вести» генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Изо дня в день мы видим, что российские войска всё больше скапливаются на границе. В то же время не поздно сохранить мир, НАТО серьёзно нацелено на поиск политического решения. Мы предоставили России конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Он также заявил, задачей альянса является сохранение мира и защита своих членов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудил со Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.

Французский лидер Эммануэль Макрон подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.