Генсек НАТО Столтенберг заявил о намерении найти политическое решение конфликта с Россией
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«Изо дня в день мы видим, что российские войска всё больше скапливаются на границе. В то же время не поздно сохранить мир, НАТО серьёзно нацелено на поиск политического решения. Мы предоставили России конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Он также заявил, задачей альянса является сохранение мира и защита своих членов.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора обсудил со Столтенбергом готовность Соединённых Штатов и НАТО к продолжению диалога с Россией.
Французский лидер Эммануэль Макрон подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.