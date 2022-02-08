В Белом доме анонсировали переговоры Байдена и Макрона

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшем будущем снова проведёт переговоры по ситуации вокруг Украины со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден и... Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты», — заявила Псаки на брифинге.

Она добавила, что США и Франция поддерживают контакты на различных уровнях.

Ранее Макрон обсудил с американским коллегой меры сдерживания в ответ на якобы продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной.

До этого Байден и Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины.