В Белом доме анонсировали переговоры Байдена и Макрона
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Байден и... Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты», — заявила Псаки на брифинге.
Она добавила, что США и Франция поддерживают контакты на различных уровнях.
Ранее Макрон обсудил с американским коллегой меры сдерживания в ответ на якобы продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной.
До этого Байден и Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины.