Президенты Франции и США Макрон и Байден обсудили меры «сдерживания» военных сил России

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Французский президент Эммануэль Макрон обсудил с американским коллегой Джо Байденом меры сдерживания в ответ на якобы продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил у границ Украины», — говорится в сообщении.

Президенты договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с партнёрами.

Ранее Макрон поблагодарил Байдена за то, что он до и после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным координировал свою позицию с лидерами ЕС.

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