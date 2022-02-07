Президенты Франции и США Макрон и Байден обсудили меры «сдерживания» военных сил России
«Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил у границ Украины», — говорится в сообщении.
Президенты договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с партнёрами.
Ранее Макрон поблагодарил Байдена за то, что он до и после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным координировал свою позицию с лидерами ЕС.