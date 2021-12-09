Макрон поблагодарил Байдена за координацию позиции с ЕС на переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил американского президента Джо Байдена за то, что он до и после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным координировал свою позицию с лидерами ЕС.

«Я благодарю президента Байдена за то, что он посчитал целесообразным координировать свою позицию с европейскими партнёрами до того, как состоялся разговор с президентом Путиным и по его итогам», — цитирует ТАСС Макрона.

По его словам, такая координация была очень полезной.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался о переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что МИД России прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 7 декабря.