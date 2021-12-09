Глава МИД Франции высказался о переговорах Путина и Байдена

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Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался о переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Глава МИД Франции высказался о переговорах Путина и Байдена
  • Reuters

«Мы подробно обсудили ситуацию на Украине в контексте военной мобилизации России у её границ. Необходима деэскалация. В этой связи мы приветствуем разговор между президентами России и США», — приводит РИА Новости слова Ле Дриана на совестной пресс-конференции с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.

24 ноября глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил об отсутствии доказательств концентрации войск на границе с Украиной.

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