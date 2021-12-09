Захарова заявила о начале проработки поручений по итогам встречи Путина и Байдена

МИД России прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, всё это ведётся», — сказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президентов США и России.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 7 декабря.