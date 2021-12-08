Столтенберг прокомментировал переговоры Байдена и Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Мы приветствуем разговор, который произошёл между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства Европы Украины», — приводит Интерфакс слова Столтенберга.

Он также призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности своих намерений относительно Украины.

Ранее президент США Джо Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.