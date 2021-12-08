Столтенберг прокомментировал переговоры Байдена и Путина

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Столтенберг прокомментировал переговоры Байдена и Путина
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Мы приветствуем разговор, который произошёл между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства Европы Украины», — приводит Интерфакс слова Столтенберга.

Он также призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности своих намерений относительно Украины.

Ранее президент США Джо Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить