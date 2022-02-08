Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции по Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в рамках телефонного разговора обсудили координацию дальнейших действий касательно ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции по Украине
  • AP

«Блинкен и... Чавушоглу обсудили пути дальнейшей координации и единства НАТО в отношении угрозы эскалации и «агрессии России против Украины», — говорится в заявлении.

В ходе переговоров Блинкен отметил готовность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать дипломатическую резолюцию.

Кроме того, стороны обсудили нормализацию турецко-армянских отношений и возможности поддержания прочных двусторонних отношений между США и Турцией.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между Россией и НАТО.

До этого он сообщал, что Турция будет продолжать прилагать усилия для «снижения напряжённости» между Россией и Украиной.

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