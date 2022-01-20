Турция намерена продолжать усилия по «снижению напряжённости» между Россией и Украиной

Турция будет продолжать прилагать усилия для «снижения напряжённости» между Россией и Украиной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Есть те, кто настроен оптимистично, и есть те, кто настроен пессимистично в этом вопросе. Диалог НАТО — Россия и США — Россия будет иметь решающее значение. Министр иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Блинкен встретятся в Женеве. Напряжение сохраняется, оно серьёзное. Мы будем продолжать наши контакты. Цель — снижение напряжённости», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий.

Как отмечали в Кремле, Москва заинтересована в том, чтобы Анкара смогла «сподвигнуть» Киев на выполнение ранее взятых договорённостей.