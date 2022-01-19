В Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить Путина и Зеленского на переговоры

В Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом Путина и Зеленского для обсуждения разногласий.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы Анкара смогла «сподвигнуть» Киев на выполнение ранее взятых договорённостей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, сложности есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО.