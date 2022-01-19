В Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить Путина и Зеленского на переговоры

Короткая ссылка
В Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить Путина и Зеленского на переговоры
  • Gettyimages.ru

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом Путина и Зеленского для обсуждения разногласий.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы Анкара смогла «сподвигнуть» Киев на выполнение ранее взятых договорённостей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, сложности есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить