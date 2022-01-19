В Кремле поприветствовали предложение Анкары пригласить Путина и Зеленского на переговоры
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Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил с визитом Путина и Зеленского для обсуждения разногласий.
«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева», — заявил он на брифинге с журналистами.
Песков добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы Анкара смогла «сподвигнуть» Киев на выполнение ранее взятых договорённостей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине. По его словам, сложности есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО.