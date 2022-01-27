Глава МИД Турции Чавушоглу выразил надежду на продолжение диалога между Россией и НАТО

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между Россией и НАТО.

AP

«Мы выступаем за продолжение диалога России и НАТО», — приводит ТАСС его заявление. Ранее Чавушоглу заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для «снижения напряжённости» между Россией и Украиной.