Глава МИД Турции Чавушоглу выразил надежду на продолжение диалога между Россией и НАТО
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между Россией и НАТО.
- AP
«Мы выступаем за продолжение диалога России и НАТО», — приводит ТАСС его заявление.
Ранее Чавушоглу заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для «снижения напряжённости» между Россией и Украиной.
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