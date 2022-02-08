Госдеп высказался о переговорах с Россией о мерах по повышению прозрачности военных учений

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на открытии возобновлённого диалога ОБСЕ по европейской безопасности заявила, что Соединённые Штаты приветствуют обсуждение с Россией мер касательно повышения прозрачности военных учений.

«Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями», — цитирует Шерман РИА Новости.

Она также добавила, что США уже предложили ряд возможных методов продвижения этого вопроса в контексте модернизации Венского документа.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией не в ущерб европейским ценностям.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву и Минск к прозрачности при проведении военных учений на своих территориях.