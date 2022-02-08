Госдеп высказался о переговорах с Россией о мерах по повышению прозрачности военных учений
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«Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями», — цитирует Шерман РИА Новости.
Она также добавила, что США уже предложили ряд возможных методов продвижения этого вопроса в контексте модернизации Венского документа.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией не в ущерб европейским ценностям.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву и Минск к прозрачности при проведении военных учений на своих территориях.