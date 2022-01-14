Боррель заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией не в ущерб европейским ценностям

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Евросоюз выступает за диалог с Россией, но не в ущерб свободе, независимости, суверенитету и основополагающим принципам Европы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией не в ущерб европейским ценностям
  • AP

«В целом мы поддерживаем диалог с Россией, но не в ущерб нашим свободе, суверенитету, независимости, а также фундаментальным ценностям и принципам», — приводит ТАСС его слова по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС во французском Бресте. 

Боррель подчеркнул, что Евросоюз выступает за обсуждение мер доверия, включая «механизмы обеспечения прозрачности военных учений».

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.

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