Столтенберг: НАТО желает видеть больше прозрачности в военных учениях России и Белоруссии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву и Минск к прозрачности при проведении военных учений на своих территориях.
Столтенберг: НАТО желает видеть больше прозрачности в военных учениях России и Белоруссии
  • AP

«Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности. Пока мы эту прозрачность не наблюдаем», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в понедельник, 29 ноября, анонсировал совместные с Россией военные учения по прикрытию южных границ республики.

Он также заявил, что Минск отмечает накал обстановки у западной и южной границ республики.

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