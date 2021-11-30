Столтенберг: НАТО желает видеть больше прозрачности в военных учениях России и Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву и Минск к прозрачности при проведении военных учений на своих территориях.

«Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности. Пока мы эту прозрачность не наблюдаем», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в понедельник, 29 ноября, анонсировал совместные с Россией военные учения по прикрытию южных границ республики.

Он также заявил, что Минск отмечает накал обстановки у западной и южной границ республики.