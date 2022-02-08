В ЕС прокомментировали ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Евросоюзе считают сообщение агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» ошибкой «с коротким сроком жизни», которая не вызвала резонанса в СМИ и была оперативно исправлена.
В ЕС прокомментировали ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину
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«Это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило», — приводит ТАСС слова Стано.

Он пояснил, что новость не вызвала большого резонанса и не привлекла внимания СМИ.

Стано подчеркнул, что такие ошибки имеют место, «но важно, чтобы эти ошибки были признаны и исправлены».

5 февраля агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Позднее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал выпущенную по ошибке публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» России на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима.

Подробнее — в материале RT.

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