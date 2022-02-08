Захарова заявила о хамском поведении представителя ОБСЕ по свободе СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила о хамском поведении представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

«Ну и, конечно, не могу не сказать о безобразном, хамском поведении представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Я считаю, что мы больше не имеем право олицетворять эту позицию ОБСЕ с именем госпожи Рибейру, потому что до неё были разные представители с разными взглядами, с разным кругозором, разным профессиональным опытом, но никто из них не позволял себе такого хамского и пренебрежительного отношения к журналистам и к должности представителя ОБСЕ по свободе СМИ», — заявила она.

Захарова отметила, что Рибейру демонстрирует даже не двойные стандарты, а показывает «игнорирование в принципе проблемы на 100%».

«На мой взгляд, это преступная халатность. И я в этом абсолютно уверена», — добавила она.

Как подчеркнула представитель МИД, подобное было продемонстрировано не только в ситуации с RT DE и DW, но и с тем, что происходило в Казахстане.

«Я бы сравнила ситуацию, когда в Казахстане журналисты были взяты в заложники, когда были разгромлены до основания студии и редакционные офисы... и после этого мы не видели ни одного слова поддержки журналистам и осуждения экстремистов со стороны ОБСЕ», — заключила она.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.

В свою очередь, постоянное представительство России при ОБСЕ выразило возмущение реакцией Рибейру.