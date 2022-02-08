Захарова заявила о подлоге со стороны Германии в вопросе запрета вещания RT DE

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подлоге со стороны Германии в вопросе запрета вещания RT DE.
Захарова заявила о подлоге со стороны Германии в вопросе запрета вещания RT DE
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«Есть ещё один момент. Это то, что речь идёт о явном подлоге: что именно ФРГ, организация, структуры Германии должны были выдать лицензию — и они её не выдали, поэтому вещание и запрещено. Это ложь, это неправда. Дело в том, что телеканал вещает из Москвы, из Российской Федерации — не из Германии. Соответственно, Германия в данном случае имеет лишь языковую привязку, но абсолютно никаким образом не связана с выдачей лицензии», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что на немецком языке говорят в ряде стран и ФРГ не может выдавать лицензии на основании языка.

«Лицензия была, лицензия была получена от Сербии, она полноценна, она даёт право на вещание в 33 странах — это записано в конвенции, договоре, соглашении о транснациональном вещании на территории стран — подписантов документа. Когда мы слышим от немецкой стороны заявления об отсутствии лицензии, о том, что канал якобы нарушил какие-то внутренние правила, что это государственный канал, — это всё от лукавого», — указала представитель МИД России.

Она отметила, что это «классический приём пропагандистов».

Ранее Захарова назвала действия ФРГ в отношении RT DE «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов».

По её мнению, США, Германия, Франция и Великобритания объявили войну российскому телеканалу RT. 

До этого МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В декабре председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич в интервью Sputnik заявила, что лицензия на вещание RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях.

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