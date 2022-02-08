Захарова высказалась о ситуации с RT DE и отметила готовность России отвечать зеркально

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT DE, отметив, что российская сторона готова зеркально отвечать Германии в данном вопросе.

«Я знаю, что у RT DE будет всё хорошо. Из этого надо исходить... я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, они увидят зеркальный ответ от нас... если власти Германии пойдут по пути эскалации, ужесточения ситуации, они увидят зеркальный ответ», — заявила она в беседе с RT.

При этом Захарова отметила, что если немецкие власти пойдут по пути стабилизации, то и российская сторона зеркально пойдёт навстречу Германии.

«Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы», — добавила она.

Ранее Захарова назвала действия ФРГ в отношении RT DE «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов».

По её мнению, США, Германия, Франция и Великобритания объявили войну российскому телеканалу RT.

До этого МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.