В Госдепе воздержались от комментариев о возможности размещения комплексов THAAD на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс воздержался от комментариев по поводу опубликованных в СМИ сообщений о возможном размещении американских противоракетных комплексов THAAD на Украине.

«Я не стану комментировать гипотетические или необъявленные шаги», — цитирует Прайса РИА Новости.

Как ранее сообщал ТАСС, украинские власти попросили Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у членов альянса есть разные точки зрения на необходимость поставок оружия на Украину.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможное размещение под Харьковом комплексов THAAD стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки.