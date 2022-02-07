В Госдепе воздержались от комментариев о возможности размещения комплексов THAAD на Украине
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«Я не стану комментировать гипотетические или необъявленные шаги», — цитирует Прайса РИА Новости.
Как ранее сообщал ТАСС, украинские власти попросили Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у членов альянса есть разные точки зрения на необходимость поставок оружия на Украину.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможное размещение под Харьковом комплексов THAAD стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки.