Полянский: санкции против Белоруссии направлены на дестабилизацию ситуации в стране

Антибелорусские санкции направлены на дестабилизацию ситуации в стране, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпереда России при организации Дмитрий Полянский.

«Широкие секторальные рестрикции против Белоруссии нацелены на разрушение её конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации», — цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов».

При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.

В декабре Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.