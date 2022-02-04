США ввели санкции против ряда граждан Белоруссии
- AP
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«Госдепартамент вводит визовые ограничения против граждан Белоруссии... Меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», — приводит заявление главы американской дипломатии ТАСС.
Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают любую подобного рода деятельность и привёл в качестве примера попытки насильно вернуть в республику олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую.
При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.
В декабре Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.
Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.
В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.