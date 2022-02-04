США ввели санкции против ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов», сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Госдепартамент вводит визовые ограничения против граждан Белоруссии... Меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции», — приводит заявление главы американской дипломатии ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают любую подобного рода деятельность и привёл в качестве примера попытки насильно вернуть в республику олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую.

При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.

В декабре Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции попал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Всего под санкции попали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.

В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.